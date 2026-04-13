歌手クリス・ハートの元妻でシンガー・ソングライター、会社員の福永瞳さんが13日までにインスタグラムを更新。共同親権についてつづった。共同親権は、2024年5月に成立。今年4月1日に施行された改正民法（法務省PDF）により、離婚後も父母双方が親権を持つ制度。協議離婚で選択でき、対立時は家庭裁判所が子の利益を基準に判断する。ハートと福永は13年に結婚し、3人の子どもをもうけるも、23年4月に離婚を発表。ハートは昨年8月