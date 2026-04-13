（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は12日、イランとの協議が合意に至らなかったことを受け、米海軍がホルムズ海峡を封鎖すると述べた。米中央軍は、米東部時間の13日午前10時から封鎖を開始すると発表。イランの港に出入りする船舶のみを対象にするとしている。これに対してイランのイスラム革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡に接近しようとする軍艦は全て報復の対象になると警告した。影響は原油価格にも及んでいる。米軍によ