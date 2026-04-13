ENHYEPN（エンハイプン）が、グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで、累計再生回数70億回を突破した。韓国メディアが報じた。所属事務所BELIFT LAB（ビリーフラボ）は11日、発表した全曲の合計ストリーミング数は「9日現在で、70億161万6149回に達した」という。直近28日間の1日平均ストリーミング数は、約608万回で、23年7月に記録された210万回と比較して、3倍以上の急増を示した。韓国メディアのスポーツ東亜