24年3月末に解散したお笑いコンビ、元尼神インターのフリー芸人、誠子（37）が13日までに自身のXを更新。「冒険したいです」などとつづり、仕事を熱望した。近影を公開した上で「いろんなお仕事がしたいです冒険したいですぜひご連絡くださいフリー3年目もよろしくお願いいたします」とポスト。その投稿にはメールアドレスと「080」から始まる携帯電話の番号が開示されていた。このポストに対し「かわいすぎ」「電話番号乗せて