メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年04月13日午前08時54分ごろ、新潟県上中越沖を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 岐阜県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは新潟県、富山県、石川県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．４と推定されます。 岐阜県 【震度1】 高山市 飛騨市