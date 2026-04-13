鎌田大地は後半31分から出場イングランド1部クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地は現地時間4月12日に行われたプレミアリーグ第32節のニューカッスル戦（2-1）に途中出場し、チームの逆転勝利に大きく貢献した。この活躍を受け、現地専門メディア「read crystal palace」は「鎌田大地が私たちを勝利に導いた」と、短い出場時間で試合の流れを劇的に変えた29歳の日本人MFのパフォーマンスを高く評価している。鎌田は