フリーアナウンサーの袴田彩会（35）が12日、自身のXを更新。体調不良により、救急搬送されていたことを明かした。【画像】袴田彩会、体調不良で救急搬送袴田は「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます。昨夜、体調が急激に悪化し救急搬送されましたが、幸い大事には至らず、現在は治療を受けながら回復に努めています」と報告。続けて「このような急な事態