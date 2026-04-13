12日、ペルーの首都リマの投票所で投票したケイコ・フジモリ氏（共同）【リマ共同】ペルーで12日、大統領選が実施された。地元メディアは故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で4度目の挑戦となった右派政党フエルサ・ポプラル党首、ケイコ・フジモリ氏（50）が首位との出口調査結果を伝えた。ただ当選に必要な過半数票には届かず、上位2人による6月7日の決選投票に進む見通し。35人が立候補し、支持は分散。出口調査ではケイ