アメリカ中央軍は12日、日本時間13日の午後11時からイランの港に出入りする全ての海上交通に対し封鎖措置を開始すると発表しました。イランへの軍事作戦を管轄するアメリカ中央軍は12日、SNSで、アメリカ東部時間の13日午前10時（日本時間の同日午後11時）から、イランの港に出入りする全ての海上交通に対し封鎖措置を開始すると発表しました。アメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議が物別れに終わり、トランプ大統領が、「ア