企業の最終面接を控えた日、家族から「犬が倒れた」と連絡が来て急いで地元に帰った投稿者さま。しかし、そこには想像とはちょっぴり違う光景が待っていて……。この投稿がTikTokに投稿されると、「かわいすぎてしぬ」「ここはダメって教えてくれたんだと思いましょ！w」「素敵なお顔♡」といった声が寄せられました！ 【動画：企業の最終面接を控えた日、家族から『犬が倒れた』と連絡→急いで地元に帰ったら…思っていた