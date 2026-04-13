イベリア航空は、レカロ・エアクラフト・シーティングのサステナブルシートを試験導入する。アップサイクルした漁網を活用したシートポケットを導入することで、単通路期の座席セット1つにつき約2キロを再利用することができるという。座席のバンパーに統合された本物の木材ベースの要素も取り入れる。導入するのはイベリア航空が世界で初めてで、エアバスA320neoの「R1」と「R2」エコノミークラスシートで、少なくとも6か月間の試