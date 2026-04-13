「ドジャース２−５レンジャーズ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースは接戦から終盤に突き放されて、連勝は２でストップした。先発の佐々木朗希投手は４回５安打５四球６三振２失点で今季２敗目を喫した。試合後、ロバーツ監督は佐々木の投球について「きょうの投球で一番良かったのはダメージを最小限に抑えたという点だ。降板した時点でも、チームとしてはまだ十分に勝負できる状況にあった。そこがとても重要だった。試