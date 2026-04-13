（CNN）中欧ハンガリーで12日、総選挙（定数199）が行われ、現地時間午前0時時点で開票率が98%を上回り、結果が明らかになった。オルバン首相の16年にわたる政権は惨敗で幕を閉じた。ハンガリーの選挙管理当局によると、オルバン氏率いる与党「フィデス・ハンガリー市民連盟」は55議席程度を獲得する見込み。選挙前の135議席から大幅に減らす結果となる。オルバン氏は過去4回の選挙でフィデスを勝利に導き、毎回圧倒的多数を占めて