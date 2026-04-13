「退職金は減らしたくないため、預貯金で保有しておきたい」と考える方もいるかもしれません。一方で、物価上昇が続く現在においては、預貯金のみで資産を保有する場合、実質的な価値が目減りする可能性がある点にも留意が必要です。 本記事では、退職金1500万円をどのように管理していくべきかについて、現実的な選択肢を整理していきます。 退職金1500万円を「預貯金だけ」で持つリスクとは？ 物価上昇で資産が目