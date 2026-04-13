「試合中もセカンド、ショートからイニング間にアドバイスをもらったり」【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に先発して4回5安打2失点。6三振を奪ったが、5四球とコントロールが荒れ、今季3度目の登板も初勝利はならなかった。新たな課題に直面した。投球フォームの癖だ。レンジャーズは走者を二塁に置いた場面で、