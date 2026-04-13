◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】ロリー・マキロイ（英国）が史上４人目の大会２連覇を飾った。首位で出ると５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算１２アンダー。初日から首位を守る完全優勝で、歴代最高額の優勝賞金４５０万ドル（約７億