週明け１３日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前週末終値と比べて０・０６０％高い２・４９０％に上昇（債券価格は下落）した。大蔵省（現財務省）の資金運用部が国債買い入れの停止を決め、一時２・４４０％に急上昇した１９９９年の「資金運用部ショック」を超えた。パキスタンで行われた米国とイランの戦闘終結に向けた停戦協議が合意に至らなかった。市場では原油高が