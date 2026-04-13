八村塁（ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBAレーカーズの八村塁は13日、次世代アスリート育成プロジェクトを8月6〜8日に名古屋市のIGアリーナで開催すると発表した。昨年に続く試みで、世界の舞台で学んで来た経験を伝える。昨年は参加者を募集したが、今回は「完全招待制」で18歳以下の男子の国内トップ選手約20人を招く。6、7日のキャンプでは八村とトップレベルのコーチが技術面だけでなくメンタル面も指導する。