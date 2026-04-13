＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞1打差の2位から初優勝を目指したプロ2年目の吉田鈴は、2つのバーディを奪ったものの「73」とスコアを1つ落とし、トータル6アンダー・5位タイという結果に終わった。姉・優利に続く史上4組目の姉妹Vはおあずけになったが、これがプロ入り後の最高順位。今季目標のひとつに掲げていたトップ5入りを果たした。【写真】優