＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞2021年覇者の松山英樹は29位で最終日を迎え、7バーディ・4ボギーの「69」をマーク。トータル5アンダー・12位タイで4日間を終えた。〈連続写真〉松山英樹のダウンブローをマネしたい！ AI分析で分かったアマチュアとの決定的な差とは？午前11時以降は南南東から風速約1.3?5.4?/sの風が吹き、森林に囲まれたコースでは風向きが変わりや