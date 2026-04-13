Creepy Nutsが、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に登場。圧巻のパフォーマンスで魅了した。【写真】コーチェラで…圧巻のパフォーマンスを披露したCreepy NutsCreepy NutsはDay1のGobiステージのトリを飾った。現地からの世界同時配信映像でも、ユニットの紹介に加えて、R-指定が「JAPAN'S BEST MC」、DJ松永が「WORLD'S BEST DJ」とし