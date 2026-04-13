アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空が、縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」のオリジナルドラマ作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』（全48話予定／20日午後7時より独占配信）に“本人役”で出演することが決定した。【写真】美女6人と同棲？本人役で登場する夢のショートドラマ本作の主演を務めるのは、人気YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の岡田康太。チャンネル登録者数85万人を突破し、東京・港区の家