新年度が始まる4月は、学校の再開や新入学に伴い、子どもが持ち込んだウイルスが家庭内で広がる「二次感染」のリスクが高まる時期。特に現在、一部地域ではインフルエンザB型などの流行が継続しており、不調を花粉症や疲れと自己判断してしまうことで、家庭内での連鎖を招くケースが散見される。多忙な親世代を救う、オンライン診療などの柔軟な受診スタイルと家庭内防衛のポイントをクリニックフォアの医師が解説する。【画像】