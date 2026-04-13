自律神経が優位になる良いため息とは 深い呼吸でストレス状態をリセット 疲れている、悩んでいる、がっかりした、面倒くさい・・・・・・。ため息が出てしまうのは、たいていそんな状況に追い込まれているとき。ため息をつくと周りの人の気分を害して雰囲気を悪くしてしまうので、「ため息をつくと幸せが逃げる」という言葉もあります。でも、悪いことばかりではありません。ストレスを感じているときは体が緊張して筋肉がこわ