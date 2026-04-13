ダイエット中のスイーツは厳禁じゃない！太ってしまう別の問題とは 甘いものに罪はない！ 問題は食べ方です ダイエット中にスイーツは厳禁！と思っていませんか？でも、甘いもので太るのは、食べる時間と量が間違っているからです。 甘いものを食べるとセロトニンという「幸せホルモン」が出ます。そのため、甘いもの好きな人は、一日の疲れが出る夕食後にスイーツが欲しくなるのです。しかし、夜は脂肪を増や