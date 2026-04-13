デヴィッド・バーン（David Byrne）が日本時間4月12日（日）、コーチェラ2日目に出演。サマーソニック2026出演も決定しているトーキング・ヘッズの中心人物が、世界最大級の音楽フェスで示したものとは？【動画】デヴィッド・バーン、コーチェラ2026のライブ映像音楽の素晴らしい点の一つは、状況が最悪な時であっても──いや、最悪な時だからこそ──人を鼓舞する力を持っていることだ。万能の天才、デヴィッド・バーンは世界の