お金を自分の元に呼び込む近道とは イライラエネルギーがお金を遠ざける 「お金が入ってきたらごきげんになろう」ではなく、自分が先にごきげんになってお金を呼ぼう これまでお話ししてきた通り、同じエネルギー（波動・周波数）のものは引き合います。 自分がイライラしていると、そのイライラエネルギーがまたイライラするような出来事を呼び寄せます。 自分がごきげんだと、そのごきげんエネルギ&