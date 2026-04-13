「Desktop Mate」はPCの画面上にキャラクターを表示してボイスやモーションを楽しめるアプリです。2026年3月5日には「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」を表示できる6種のDLCが登場しました。どれもボイス付きでサンリオファンにはたまらないDLCとなっているので、実際にPCにインストールして触ってみました。Steam：Desktop Matehttps://store.steampowered.com/app/330