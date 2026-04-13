◆米大リーグロイヤルズ５―６ホワイトソックス（１２日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、敵地のロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場し、３打数無安打２四球も６回に四球を選んで同点のホームイン。チーム３連敗阻止に貢献した。雨天により３時間遅れで開始。昨季９勝の２年目左腕キャメロンに対し、初回２死の第１打席はスライダーを打ち返したもの