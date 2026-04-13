12日投開票の東京都練馬区長選挙で、無所属・新人の学校法人理事長・吉田健一氏が初当選を果たしました。区選挙管理委員会によりますと、開票結果は▼無所属・吉田健一氏12万3164票▼無所属・尾島紘平氏9万135票▼無所属・三上きょうへい氏6811票でした。学校法人理事長の吉田氏は、政党から推薦を受けない「完全無所属」を掲げて選挙戦に臨み、「区民の思いを公平公正に受け止める」と訴えてきました。前回の練馬区長選では