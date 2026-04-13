イトーヨーカドーとフードコートブランド「ポッポ」が共同開発した冷凍食品11品目が、2026年4月6日より順次販売中です。ポテトやたい焼、たこ焼、からあげなど、懐かしいポッポの味が自宅で楽しめます。SNSでは「懐かしい！」「買いに行かなくては！」「500円の価値ありまくる」「美味すぎます」といった声が上がっています。懐かしの味がいつでも食べられる！長年親しまれてきた「ポッポ」の味わいが、自宅で気軽に楽しめるように