サイフューズはカイ気配スタートとなっている。前週末１０日の取引終了後に、広島大学との共同プロジェクト「バイオ３Ｄプリンタで作製した三次元移植組織を用いる革新的歯周組織再生療法の開発」が、日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）の「令和８年度再生医療等実用化研究事業」に採択されたと発表。これにより、重度歯周炎の治療法確立を目指す同プロジェクトは、これまでの基礎研究フェーズから社会実装に向