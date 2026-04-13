ＴＳＩホールディングスがカイ気配スタート。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比１９．７％増の２０００億円、最終利益は同２．０倍の７７億円と大幅な増収増益を計画。年間配当予想は同３０円増配の７０円とし、更に取得総数３３０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．５８％）、取得総額３０億円を上限とす