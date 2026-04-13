糖尿病の壊疽について聞いたことはありますか？糖尿病は身近でよく聞く疾患ですが、合併症や症状、治療を知らない方も多いでしょう。特に糖尿病性壊疽は罹患すると残りどのくらい生きられるか（生命予後）、また、どのくらい元のように動けるようになるか、生活できるようになるか（機能予後）の両面で重要な病態です。糖尿病性壊疽をよく知り、防ぎましょう。 ※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病の壊疽（皮膚障害）