トランス脂肪酸に関する情報には、誤解や過度な不安を招くものも含まれています。天然トランス脂肪酸は人工トランス脂肪酸と比べて健康への悪影響が少ないという研究結果があり、乳製品や肉類を過度に避ける必要はありません。また、近年は製造技術の進歩により、トランス脂肪酸をほとんど含まない加工食品も増えています。すべての加工食品が危険というわけではなく、バランスの取れた食生活を築くことが何より重要です。 監