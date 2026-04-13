機能性表示食品は、体脂肪や血圧、血糖値といった生活習慣に関わる指標から、睡眠の質や目の健康、腸内環境といった日常の快適さにまで対応した製品が多くあります。どのような機能性が科学的根拠に基づいて報告されているのかを知ることは、製品を選ぶ際の重要な判断材料となります。本章では、期待される効果の具体例を紹介します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業