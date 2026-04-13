13日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比10ポイント安の730ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値764.84ポイントに対しては34.84ポイント安。 株探ニュース