香港誌の亜州週刊はこのほど、フィリピンが対中政策を「微妙」に調整していると紹介する記事を発表した。その原因には、米軍とイスラエル軍によるイラン攻撃に端を発するエネルギー危機などがある。フィリピンはエネルギー危機に直面して「エネルギーが逼迫（ひっぱく）状態」に入ったと宣言し、中国とのエネルギー協力の機会を積極的に求めている。しかし台湾海峡と南シナ海では「風見鶏」をしている面がある。中国とフィリピンの