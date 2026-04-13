中道改革連合への合流を見据える立憲民主、公明両党の地方議員の間で、消費税を財源の軸とした「ベーシックサービス」を推進する動きが広がっている。立民、公明両党の結束を強める狙いがあるとみられ、９日には超党派の議員連盟も発足した。ベーシックサービスを提唱する慶応大の井手英策教授（財政社会学）に意義や課題を聞いた。――ベーシックサービスとは何か。医療や介護、教育などの基礎的なサービスを所得制限なしで