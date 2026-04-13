「ドジャース２−５レンジャーズ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースは接戦から終盤に突き放されて、連勝は２でストップした。先発の佐々木朗希投手は４回５安打５四球６三振２失点で今季２敗目を喫した。試合後、佐々木は「１番の反省は球数が多かったのでイニングを投げられなかったこと。ただ、初回三振とってランナー得点圏背負いながらも初回、二回粘れたところはよかったですし、三振も取れていたところはよかったの