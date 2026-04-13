初対戦のデグロムから3出塁【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に敗れた。大谷翔平投手が2試合連発となる5号先頭打者弾を放ったが、佐々木朗希投手が逆転を許し、リリーフも捕まった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷を称えた。いきなりお見舞いした。初対戦となった2度のサイ・ヤング賞に輝くジェイコブ・デグロムが投