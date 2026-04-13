Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2 この秋発表が期待されるApple（アップル）初の折りたたみスマートフォンはこれまで、海外ではiPhone Fold、国内では折りたたみiPhoneと呼ばれてきました。ただ、すでにSamsung（サムスン）やGoogle（グーグル）は自社の折りたたみスマホにFold（Galaxy Z Fold/Pixel Fold）という名称を使用しているため、Appleはまったく別のネーミングを採用