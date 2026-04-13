NTT東日本は、通信設備工事に従事する社員向けユニフォームのデザインを設立以来27年ぶりに全面的に刷新する。新ユニフォームは2026年秋より導入が開始される。この取り組みは、現場の声と多様性を反映したデザインを採用し、社員の安全性・快適性を高め、働きがいのある職場づくりを目指すものだ。新ユニフォームの導入によって、社員のモチベーションやエンゲージメント向上を図り、企業イメージの刷新に寄与することが期待され