いすゞ自動車とティアフォーは、エヌビディア(NVIDIA)と共同で自動運転レベル4のバスの社会実装に取り組む。高い安全性と性能の実現に不可欠な冗長性を確保するため、「NVIDIA DRIVE AGX Thor」のシステム・オン・チップを搭載する。いすゞ自動車、ティアフォー、エヌビディアが自動運転レベル4バスの実装へ○いすゞの「エルガ」を使用車両はいすゞの「エルガ」と「エルガEV」を使用。レベル4対応車両の開発向けリファレンスプラッ