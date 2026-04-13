近年【GU（ジーユー）】で話題のアイテムといえば、樽のようにカーブしたバレルレッグパンツのシリーズ。素材の選択肢も豊富な人気シリーズのなかで、今チェックしたいのがアンクル丈のものです。足元に抜け感を出しやすく、楽な穿き心地にも期待できる優秀な一本は、この春に早速試してみたいところ。今回はそんなGUのバレルレッグパンツを、スタッフさんのお手本コーデとあわせて紹介します