今回紹介するのは、Threadsに投稿されたキャットウォークにて起きた出来事。左右からキャットウォークを歩いてきた猫ちゃんたち。鉢合わせしてしまい渋滞が起きたようです。投稿はThreadsにて、1.2万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。 【動画：猫たちがキャットウォークの両側から歩いていって…鉢合わせした結果→微笑ましすぎる瞬間】 どっちが譲るのか