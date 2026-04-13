ファン・ペルシーは上田綺世が倒されたプレーに激怒オランダ1部フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシー監督が、現地時間に行われたNECナイメヘン戦（1-1）の判定について怒りを露わにしている。日本代表FW上田綺世が倒された場面を巡り、相手DFへの判定が甘いと主張した。オランダメディア「AD」が「ファン・ペルシーが激怒」と見出しを打ち報じている。問題のシーンは後半5分、1-0とリードしていた場面で起きた。