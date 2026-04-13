「私自身は、SKE48に加入してから大きく変わったところはないんです」初めての選抜メンバー入りを果たした理由について、“特別なことはしていない”と話してくれたのは、SKE48・9期生の荒野姫楓だ。3月18日（水）に発売されたSKE48の36thシングル『サンダルだぜ』で、デビュー7年を経て初めて選抜メンバーに選ばれた。大好きなロードバイクについて発信し続け、2025年には土砂降りのなかでサイクリングイベントを完走したエピソー