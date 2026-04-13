放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが13日、Xを更新。米国のトランプ大統領の発言をめぐり、ネタを一本、投稿した。ホルムズ海峡を世界最強の米海軍が封鎖すると発信したことを念頭とみられる。デーブは13日午前7時16分、Xに「トランプの発言がよくわからないのでiPhoneに聞いたら、Siri滅裂と言われた」とポストした。パキスタンの仲介でイスラマバードで行われた米国のバンス副大統領とイランのガリバフ国会議長