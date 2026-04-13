ソファから滑り落ちていった愛犬。その瞬間を飼い主が何気なく撮影してみると……。思わぬ衝撃的な一枚の誕生に、「脳が追いつきませんwww」「犬なわけが無さすぎる犬」とXユーザーから多くの反響が寄せられ、記事執筆時点で22万3000件もの高評価がついています！ 【写真：『絶対犬じゃないｗｗ』ソファから滑り落ちるワンコを撮影→脳が追い付かない『衝撃的な一枚』】 ソファから滑り落ちる犬を撮影すると…